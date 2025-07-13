Feci kaza: 13 ve 19 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti
Artvin'in Hopa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri 13, diğeri 19 yaşında iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza sabah 04.30 sıralarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34
NJJ 664 plakalı otomobil, Hopa Liman Kavşağı'nda seyir halindeyken bir 08 ABS
656 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen
13 yaşındaki Mert Saman çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı.
Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araçta bulunan Yasin
K.(23), Enes Nadir. G.(25), Ebrar Üçüncü (19) ve motosiklet sürücüsü Mert Saman
olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Yapılan
müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Mert Saman ve 19 yaşındaki
Ebrar Üçüncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.