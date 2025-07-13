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Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklama yapa AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Günler içerisinde mecliste Terörsüz Türkiye komisyonunun kurulduğunu göreceğiz." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 12:02, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 12:56
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Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla ilgili de konuştu.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması geniş yankı buldu Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlardan destek gören bir nokta. Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın silahlarını teslim etmesi terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NUN GÜNLER İÇERİSİNDE KURULDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun zannediyorum günler içerisinde kurulduğunu göreceğiz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BİR AL-VER SÜRECİ DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvururak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur. Birkaç ay içerisinde terör örgütnün tamamen silahlarını bırakması takip edeceğimiz bir husustur."

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