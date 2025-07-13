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DEAŞ'a ait sosyal medya hesaplarını yöneten 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan ve örgütün sosyal medya hesaplarını yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 12:26, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 12:53
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DEAŞ'a ait sosyal medya hesaplarını yöneten 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantılı, örgütün sosyal medya hesaplarını kullanan ve örgüte ait yayın organlarından tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Öte yandan yakalanan ve emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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