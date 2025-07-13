Otomobiliyle kaza geçiren polis, hayatını kaybetti

Yapılan incelemede hayatını kaybeden Aydoğan Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu belirlendi. Sukuşu'nun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Kızkalesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydoğan Sukuşu (31) idaresindeki 01 SM 058 plakalı otomobille, Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole indi. Kaya parçalarına çarpan aracın motor kısmı dağıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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