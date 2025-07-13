Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
MEB-AGS İlk Oturumu Tamamlandı
MEB-AGS İlk Oturumu Tamamlandı
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Erdoğan: Terörle Mücadelede Yeni Dönem Başladı
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Akademi giriş sınavı yarın yapılacak
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Kıyı Tesislerinde Araç ve Yolcu Ücretleri TL Olarak Belirlenecek
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
Terörsüz Türkiye İçin Meclis Komisyonu Kuruluyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar Geliyor
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
'Uluslararası Filistin Konferansı' BM merkezinde düzenlenecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Hal Kayıt Sistemi'nde organik ürün sahteciliğini önlemek için düğmeye bastı. 1 Ağustos'ta başlayacak yeni uygulama ile üreticiler ilk bildirimi yapacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 13:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 13:02
Yazdır
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor

Organik ürün olmadığı halde, üreticilerden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi'ne organik ürün olarak kaydettiren fırsatçıların önüne geçilecek. Halihazırda toptancı hallerinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan ise yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil ediliyor. Ancak organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerin satışında bu ücretler alınmıyor. Bu sebeple üreticiden aldığı ürüne hal rüsumu ödemek istemeyen tüccarlar, organik olmamasına rağmen üreticiden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi'ne organik ürün olarak kaydettiriyor.

Yeni Uygulama ve Önlemler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ticaret Bakanlığı, bu sahteciliğin ve fırsatçılığın önüne geçmek için 1 Ağustos'tan itibaren yeni bir uygulama başlatacak. Organik ürün olmamasına rağmen sisteme organik ürün kaydının önüne geçilmesi, organik tarım ve iyi tarım yöntemi ile üretim yapan üreticilerin bilgisi dışında kendilerinden yapılan alım bildirimlerinin engellenebilmesi için yeni düzenlemeler getirilecek.

Organik/iyi tarım ürünlerine ilişkin ilk bildirimler, yalnızca üreticiler tarafından yapılabilecek. İlk bildirimi takip eden bildirimler ise malı satın alan kişilerce yapılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber