Konteynerde saldırıya uğrayan anne öldü, ölü numarası yapan oğlu kurtuldu

Ankara'daki yangın elektrik tesisatından çıktı: Müteahhit gözaltında
Ankara'daki yangın elektrik tesisatından çıktı: Müteahhit gözaltında
Akademi Giriş Sınavı tamamlandı
Akademi Giriş Sınavı tamamlandı
Çankaya'da 3 kişinin can verdiği yangında 'devreye girmedi' iddiası!
Çankaya'da 3 kişinin can verdiği yangında 'devreye girmedi' iddiası!
Bot hesaplar toplumu nasıl yönlendiriyor?
Bot hesaplar toplumu nasıl yönlendiriyor?
İstanbul'da ekmeğe zam
İstanbul'da ekmeğe zam
HSK 1. Daire Başkanı Kuloğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
HSK 1. Daire Başkanı Kuloğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!
Turizmde Tarihi Zirve: Antalya'ya Bir Günde 100 Bin Yabancı!
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Başkentte 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına soruşturma
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
Organik Ürün Sahteciliğine Son! Yeni Dönem Başlıyor
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
Ak Partili Çelik: TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu kurulacak
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
LGS Tercih Süreci Yarın Başlıyor! Son Gün 24 Temmuz
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
THY'den 4 Ayrı Kategoride Kabin Memuru Alımı
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
Terörsüz Türkiye Yolunda Gözler PKK Kamplarında
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
BDDK Açıkladı: Kart ve Kredi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT'de Yönetim Kurulu Yenilendi
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Nehirde Kaybolan Uzman Çavuştan Acı Haber
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Erdoğan: Ankara'yı sporun başkenti yapmayı hedefliyoruz
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
MEB'in Yeni Düzenlemesiyle Proje Okulları İkiye Ayrıldı
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Aydın'dan Muğla'ya Uzanan 60 km'lik Araç Kuyruğu
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: Başsavcılıktan Açıklama
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
Grok geri döndü ama yanıtları değişmedi
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
Türkiye'den Suriye'ye sefer sayıları yüzde 60 arttı
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
MEB'den asılsız LGS iddialarına ilişkin suç duyurusu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Aynı Aileye İki Okul Acısı: 15 Ay Arayla İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konteynerde saldırıya uğrayan anne öldü, ölü numarası yapan oğlu kurtuldu

Ankara'nın Bala ilçesinde konteynere soygun için giren 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kezban Demirci (42) hayatını kaybetti, oğlu Nazif Demirci (12) ise ağır yaralandı. Nefesini tutup ölü numarası yaparak kurtulan Nazif Demirci hastanede tedaviye alındı. Olayın şüphelilerinden birinin ailenin damadının kardeşi olduğu belirlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 13:57, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 14:01
Yazdır
Konteynerde saldırıya uğrayan anne öldü, ölü numarası yapan oğlu kurtuldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban ve oğlu Nazif'i burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti.

Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, Kezban ve Nazif Demirci'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kezban Demirci hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu Nazif ise ağır yaralandı. Nazif Demirci, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

'BABA BİZ VURULDUK'

Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan Nazif Demirci, "Baba vurulduk, yetiş" dedi. Kısa sürede konteynere gelen Saim Demirci, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nazif Demirci, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DAMADIN KARDEŞİ

Olayı gören bir çoban jandarmaya ifade verdi. Çoban, saldırgan 3 kişinin olay yerine siyah bir araç ile geldiğini ve konteynere girip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi. İfadelerin ardından ekipler, kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araçta bulunan 3 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinden birinin Demirci çiftinin damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu belirlendi. Olaydan bir süre önce konteynerde Demirci ailesini ziyaret eden ve ailenin bir miktar altını olduğunu öğrenen Özdil'in, 2 arkadaşı ile birlikte 3 gün pusuda beklediği, baba evden çıkınca da saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan, Kezban Demirci'nın cenazesi, perşembe günü Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde kılınan cenazene namazının ardından toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber