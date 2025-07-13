Sakarya'da korkutan manzara: Doğaseverlerin gözdesi kurudu

Sakarya'da son yılların en kurak dönemi yaşanıyor. Yaz aylarında yüzlerce doğa severi ağırlayan Maden Deresi bölgesi uzun zamandır yağış almadı. Bu durum, doğa turizminin sembol noktalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi'ni kuraklıkla yüz yüze bıraktı. Maden Deresi'nin kuruması doğa severleri ve bölge halkını derinden endişelendirdi. Şelalenin tamamen kuruduğu, dere yatağında ise su yerine çıplak köklerin ve çatlamış toprakların yer aldığı görülüyor. Bölgeye gelen ziyaretçileri, geçmişteki yeşil cennet manzarası yerine kuraklıkla yüzleşilen bir doğa felaketi karşılıyor.



Bölgeyi ziyaret eden İbrahim Yayla ise yaklaşık bir buçuk ay önce su seviyesinin daha yüksek olduğunu belirterek, hem kuraklık hem de bilinçsiz su kullanımının bu tabloya yol açtığını söyledi. Yayla, "Daha önce bayramda gelmiştim. Yaklaşık 1 buçuk ay önceydi, su seviyesi daha fazlaydı. Muhtemelen yağış olmadığı için su seviyesi çok düşük seviyede. Tarım sulama amaçlı da bilinçsiz kullanılmış olabilir tabi kuraklık en büyük etkeni. İnsanların suyu bilinçsiz kullanması da suyun bu hale gelmesine sebep olabiliyor" dedi.