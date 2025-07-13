IShowSpeed, Galata Kulesi'nde İngilizce bilen görevli aradı

2005 doğumlu fenomen, FIFA ve Fortnite gibi oynadığı oyunları yayınlamasıyla ve Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığıyla tanınmaktadır. Son dönemde, Amerikalı YouTuber ve sosyal medya fenomeni "IShowSpeed" ya da bilinen adıyla Speed, İstanbul'da gezmektedir. Özellikle sosyal medyada, Speed'in Beyoğlu ilçesindeki Galata Kulesi'ni ziyaret etmesi büyük ilgi çekmiştir.

Galata Kulesi'nde çalışan görevli, kulenin tarihini anlatamayınca Speed şaşkınlığını gizleyemedi. pic.twitter.com/5JHhaR2A25 platcorn (@platcornweb) July 13, 2025

Galata Kulesi Ziyareti

Speed, kuleye girişte görevlilerle selamlaştıktan sonra mekanın tarihini sordu.

Görevliler, çeviri programı yardımıyla iletişim kurmaya çalıştı.

yardımıyla iletişim kurmaya çalıştı. 20 yaşındaki yayıncı , görevlilerle anlaşmakta zorlandı ve şaşkınlığını gizleyemedi.

, görevlilerle anlaşmakta zorlandı ve şaşkınlığını gizleyemedi. Kulenin üst katına çıkan Speed'e, yanında bulunan ve İngilizce bilen bir kadın bilgi verdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Speed'in İstanbul'daki bu deneyimi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Galata Kulesi'nde yaşadığı iletişim zorlukları ve ardından aldığı yardım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. IShowSpeed'in İstanbul gezisi, hem yerli hem de yabancı takipçileri arasında konuşulmaya devam ediyor.



