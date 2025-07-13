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İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası'nın kararıyla ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı. 200 gram ekmek 15 TL, 240 gram ise 18 TL oldu. Zamlı tarifeler yakında asılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 15:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 15:33
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İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası (İTO), azami ekmek fiyatı tarifesini onayladı ve 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya yükseldi.

Bu zam kararı, İTO'nun temmuz ayı meclis toplantısında alındı. Artık İstanbul'da 200 gram ekmek 15 lira, 240 gram ekmek ise 18 lira olarak satılacak. Fırıncılar, artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları uygulamak zorunda olduklarını belirtiyorlar.

Ekmeğe Yapılan Zam Detayları

  • 200 gram ekmek: 15 lira
  • 240 gram ekmek: 18 lira
  • Zam oranı: %20

Fırıncıların Açıklamaları ve Yeni Tarife

Fırıncılar, maliyetlerdeki artış nedeniyle zamlı fiyatları yansıtmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. İTO'ya bağlı fırıncılar, önümüzdeki günlerde yeni zamlı tarifeleri iş yerlerine asacaklar.


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