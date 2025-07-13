Yatağa bağımlı yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesi Karalar Mahallesi'nde meydana gelen yangında, evde eşi ve oğlu ile yaşayan hasta bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Faik Yozgat'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu gerçekleşti. Yangın sırasında Faik Yozgat ve oğlu Halil Yozgat, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı ve komşularının da yardımıyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak, yaşlı ve hasta olduğu için yatağa bağımlı olan Sevim Yozgat (80), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

henüz belirlenemedi. Evde yaşayan Faik Yozgat ve oğlu Halil Yozgat, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Sevim Yozgat , dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Kullanılamaz hale gelen evde incelemeler yapıldı.

Sevim Yozgat'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın çıkış nedeni ve detayları araştırılıyor.



