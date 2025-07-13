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Zabıta ekipleri kameralardan tespit etti: Hepsini temizlettirdi

Yalova Belediyesi zabıtası, parkta çekirdek kabuğu atan dört kişiyi güvenlik kamerasından tespit edip kabukları toplattı. Bu sıra dışı olay sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 15:56, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 15:59
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Zabıta ekipleri kameralardan tespit etti: Hepsini temizlettirdi

Yalova'da zabıta ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri dört kişiye parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı. Bu olay, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yalova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Abdülkadir Efendi Parkı'nda bulunan güvenlik kameraları sayesinde çevreyi kirleten kişileri belirledi. Görüntülerde, dört kişinin bankta otururken yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attıkları tespit edildi. Ekipler, kısa sürede parka giderek çevreyi kirletenlerden yere attıkları kabukları temizlemelerini istedi. Zabıtanın gözetiminde dört kişi, çekirdek kabuklarını temizledikten sonra parktan ayrıldı. O anlar parkın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları

  • Dört kişi, parkta çekirdek yerken kabuklarını yere attı.
  • Zabıta ekipleri, güvenlik kameraları aracılığıyla kişileri tespit etti.
  • Kısa sürede parka gelen ekipler, kişilere yere attıkları kabukları toplattı.
  • Temizlik işlemi zabıtanın gözetiminde gerçekleşti.
  • O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevre Temizliği ve Farkındalık

Bu tür uygulamalar, toplumda çevre bilinci oluşturmak ve parkların temiz tutulmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Yalova Belediyesi'nin bu yaklaşımı, benzer davranışların önüne geçilmesi için örnek teşkil ediyor.

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