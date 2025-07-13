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Çankaya'da 3 kişinin can verdiği yangında 'devreye girmedi' iddiası!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan yangında biri bebek üç kişi yaşamını yitirmişti. Sitede yaşayanlar, yangında alarm sisteminin devreye girmediğini öne sürdü. Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla bir gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı iddia edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 16:03, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 16:07
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Çankaya'da 3 kişinin can verdiği yangında 'devreye girmedi' iddiası!

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında dün saat 22.00 sıralarında çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle yedisi itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Yangının Çıkış Nedeni ve Soruşturma

Yangının, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle çıktığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Vahim İddia: "Alarm Sistemi Devreye Girmedi"

  • Sitede yaşayanlardan 11. katta oturan Serenay Yurdakul, "Ben dışarıdaydım, alarmla ilgili bir şey duymadım. Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten dolayı değil ama dumandan çok fazla etkilenen olmuş. Şu an mühürlemişler, ne zaman gireceğiz bilmiyorum. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık, herkesi tek tek aradık. Ulaşamadığımız insanlar oldu maalesef, kapıyı kırarak girdiler." dedi.
  • Sitede oturan başka bir vatandaş ise alarm sisteminin çalışmadığını öne sürdü.
  • Yan bloktaki sitedekilerin kendi imkanlarıyla bir gün önce alarm sistemi yaptırdığı ve kontrol ettirdiği, ancak yangın çıkan blokta bu işlemin yapılmadığı iddia edildi.

Olayın Ardından

Yangın faciasında üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Olay sonrası binada güvenlik önlemleri artırıldı ve yetkililer tarafından detaylı inceleme başlatıldı.


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