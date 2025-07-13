Serinlemek isterken hayatını kaybetti
Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne giren Mustafa Nacar, yüzerken aniden fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 16:11, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 16:12
Elazığ'da, serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde yüzerken kalp krizi geçiren Mustafa Nacar (49), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Hazar Gölü'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a gelen Mustafa Nacar, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan Nacar, çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nacar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın Gelişimi
- Mustafa Nacar, ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a geldi.
- Serinlemek için Hazar Gölü'ne girdi.
- Yüzdükten sonra fenalaştı ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
- Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Nacar, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze ve Soruşturma
Tedaviye alınan Mustafa Nacar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nacar'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.