KGK üyeleri yaz buluşmasında Keçiören'de bir araya geldi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), İstanbul'dan sonra Ankara'daki üyelerini ve ailelerini de "Yaz Buluşması" etkinliğinde bir araya getirdi.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'nda düzenlenen kahvaltılı buluşmaya 80'in üzerinde üye ve aileleri katıldı. Etkinlikte, AB destekli MedyaLab eğitim projesi de tanıtıldı. Bu buluşma, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) üyeleri arasındaki dayanışmayı ve mesleki bağı güçlendirmek amacıyla geleneksel hale getirilmek isteniyor. Katılımcılar arasında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, duayen gazeteci yazar Yavuz Donat ve çok sayıda önemli isim yer aldı.

Yaz Buluşması ve Katılımcılar

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu

Duayen Gazeteci Yazar Yavuz Donat

Medyaradar haber sitesi sahibi Denizhan Erkoç

KGK Genel Başkan Yardımcısı Yakup Aslan

Yönetim Kurulu Üyesi Seda Demir

Yaygın Medya Meclis Üyeleri Yaşar Önel, Bekir Nazım Ada, A.Kadir Konuksever, Süreyya Güngör

Danışma Kurulu Üyesi Cesurhan Taş

Kırıkkale İl Temsilcisi Ramazan Çetin

Yozgat İl Temsilcisi Tarık Yılmaz

Çankırı İl Temsilcisi İrfan Hoşafçıoğlu

Dim: Birlikte Büyüyen Kocaman Bir Aileyiz

Kahvaltının ardından konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada sadece meslektaşlarımızla değil, onların değerli eşleri ve çocuklarıyla birlikteyiz. Bu, bizim için çok özel bir an. Ailelerimizle ilk kez bu ölçekte bir araya geldik ve ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu tür organizasyonları sıklaştırarak, dayanışma ruhumuzu daha da güçlendireceğiz. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz. 81 ilde ve 80'e yakın ülkede temsilcilerimiz var. Bu alanda sektörde öncüyüz." ifadelerini kullandı.

Zorlu: Gazetecilik Kamuya Hizmet Eden Kutsal Bir Meslektir

Buluşmaya katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, basının toplum için taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek, "Bulunduğum tüm görevlerde basının rolünü ve katkısını her zaman önemsedim. Gazetecilik, kamuya hizmet eden, halkı doğru bilgilendiren ve demokrasinin temel taşlarından biri olan kutsal bir meslektir. Bugün sizlerle aynı sofrada bulunmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.

MedyaLab Projesi Ankara'da Tanıtıldı

Etkinlikte ayrıca, KGK tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilecek olan Küresel Medya Okulu - MedyaLab projesinin detayları da paylaşıldı. Proje hakkında bilgi veren Genel Başkan Dim, "Bu yıl Eylül ayında hayata geçireceğimiz Avrupa Birliği projesiyle, iletişim fakültelerinde öğrenim gören veya hali hazırda gazetecilik faaliyeti yürüten 60 genç arkadaşımızı 5 gün sürecek özel bir eğitim kampına alacağız. Sektöre yeni ve nitelikli isimler kazandırmayı amaçlıyoruz. Tıpkı üç yıl önce olduğu gibi, bu gençleri alanında uzman isimlerle buluşturacak ve mesleki becerilerini geliştireceğiz." dedi.

AB Proje Danışmanı Batuhan Aybers de organizasyonda bir sunum gerçekleştirerek proje takvimi hakkında bilgi verdi ve katılımcılardan bilgi birikimleri çerçevesinde destek talebinde bulundu. Aybers, "Ayrıca, 10 Temmuz itibarıyla Avrupa Komisyonu'na sunduğumuz yeni sosyal diyalog projesinde de KGK doğrudan yararlanıcı ortak olarak yer alıyor." dedi. Konuşmaların ardından söz alan katılımcılar, KGK'nın projelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını belirttiler. Genel Başkan Dim de, "Yeni nesil gazetecilik için gençlerin sürece dahil olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



