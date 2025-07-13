Ankara'daki yangın elektrik tesisatından çıktı: Müteahhit gözaltında

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, biri bebek olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, kamuoyuna yaptığı açıklamada, yangına ilişkin çok yönlü incelemelerin sürdüğünü ve ilk bulguların yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını gösterdiğini bildirdi. Soruşturma sürecinde olayın tüm detayları titizlikle araştırılıyor.

Yangın Sonrası Soruşturma Süreci

3 Cumhuriyet savcısı yangın ihbarının ardından bölgeye görevlendirildi.

yangın ihbarının ardından bölgeye görevlendirildi. İki savcı olay yeri incelemesinde, bir savcı ise adli tıp işlemlerinde görev aldı.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, savcıların refakatinde makine mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan bilirkişi heyeti ile detaylı keşif yapıldı.

Bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi ve rapor hazırlanması istendi.

İlk Bulgular ve Sorumlular Hakkında İşlem

Savcılığın açıklamasında, yangının çıkış sebebine dair ön değerlendirmede elektrik tesisatındaki arızanın yangına neden olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk raporlar doğrultusunda, ihmali olabileceği değerlendirilen kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Müteahhit Hakkında Gelişme

Olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme olarak, binanın müteahhidi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli müteahhit, Uşak'ta yakalanarak gözaltına alındı ve soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya getirileceği bildirildi.

Soruşturmanın Seyri

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm adli işlemlerin yürütüldüğünü vurguladı. Yangının nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmalar devam ediyor.



