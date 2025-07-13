Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de tarih yazdı: Üçte üç zafer!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İngiltere'de düzenlenen yedinci ayağında olağanüstü bir performans sergileyerek hafta sonunu zirvede tamamladı.

Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen üç yarışın tamamını kazanan başarılı sporcu, bu pistte üst üste ikinci kez üçte üç yapmayı başardı. Bu başarı, hem sporcunun kariyerinde hem de Türk motosiklet tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Hafta Sonu Yarış Sonuçları

Cumartesi günü düzenlenen ilk ana yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti.

düzenlenen ilk ana yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçti. Pazar sabahı yapılan Superpole yarışını da kazanarak serisini sürdürdü.

yapılan Superpole yarışını da kazanarak serisini sürdürdü. Hafta sonunun son yarışında da birinciliği elde etti.

Genel Klasmanda Liderlik

Toprak Razgatlıoğlu, elde ettiği bu sonuçlarla birlikte genel klasmandaki puanını 345'e yükseltti. En yakın rakibi Bulega'ya dört puan fark atarak liderliği eline aldı ve şampiyona sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu. Bu başarı, milli sporcunun sezonun geri kalanında şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmesini sağladı.



