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İTÜ'den mezuniyet töreninde yaşanalara ilişkin açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde açılan Kur'an-ı Kerim ayetli pankarta fiziki müdahale edildi. Rektörlük, bu tahammülsüzlüğe karşı yasal adımlar atılacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 17:35, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 17:37
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İTÜ'den mezuniyet töreninde yaşanalara ilişkin açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, mezuniyet töreninde bir grup öğrencinin açtığı ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın fiziki müdahaleyle engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez bir tahammülsüzlük örneği olduğunu belirtti. Rektörlük, bu olayla ilgili tüm hukuki süreçlerin titizlikle yürütüleceğini açıkladı. Mezuniyet töreninin temel amacının büyük coşkuyu paylaşmak olduğu vurgulanırken, yaşanan gelişmelerin üniversitenin temel değerleri üzerine yeniden düşünülmesine vesile olduğu ifade edildi.

İTÜ Rektörlüğünden Açıklamalar

  • Üniversite, eleştirel düşüncenin ve farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği, toplumsal değerlere ise azami saygı gösteren bir kurum olduğunu vurguladı.
  • Mezuniyet töreninde savunulan değerlere tamamen aykırı şekilde, bir grup mezun öğrencinin açtığı pankartın fiziki müdahaleyle engellenmeye çalışılması eleştirildi.
  • Bu konuda tüm hukuki süreçlerin titizlikle yürütüleceği belirtildi.

Farklılıklara Saygı ve Demokratik Haklar

  • Bir düşünceye, yaşam tarzına veya inanca katılmamanın doğal bir hak olduğu, ancak bu farklılığa tahammül edemeyip zor kullanarak susturmaya çalışmanın İTÜ'nün iki buçuk asırlık birikimine aykırı olduğu vurgulandı.
  • Demokratik protesto ve eleştiri hakkı ile bir ifadeyi şiddet veya fiziki güç kullanarak engellemek arasında çok net bir ayrım olduğu belirtildi.
  • Bu ikinci tutumun asla kabul edilemeyeceği açıkça ifade edildi.

Öğrencilere Güvenli ve Adil Ortam

Rektörlük makamının, siyasi görüşü, yaşam tarzı, inancı veya düşüncesi ne olursa olsun tüm öğrencilerin rektörlüğü olduğu vurgulandı. En temel görevlerinin, hiçbir ayrım gözetmeksizin her öğrencinin kendisini bu ailenin değerli bir parçası olarak gördüğü ve güvende hissettiği, adil, özgür ve saygılı bir kampüs ortamı tesis etmek olduğu belirtildi. Yaşanan olaylardan ders çıkarılarak, farklılıklarla bir arada yaşama kültürünün daha da güçlendirilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edileceği ifade edildi. Bilimin ve aklın ışığında, ülkeye ve insanlığa hizmet etme hedefiyle yola çıkan tüm mezunlara başarılar diledi.

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