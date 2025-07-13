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Kırklareli'nde kaza! Otomobil tırın altına girdi

Kırklareli'nde meydana gelen korkunç kazada, otomobil tırın altına girdi ve 2 kişi araçta sıkıştı. Kurtarma çalışmaları nefes kesti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 19:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 19:01
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Kırklareli'nde kaza! Otomobil tırın altına girdi

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından ekipler hızla olay yerine sevk edildi ve yaralılar kurtarıldı.

Kaza Anı ve Müdahale

  • K RA 4313 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle tıra arkadan çarptı.
  • Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi ve araçta bulunan 2 kişi sıkıştı.
  • İhbar üzerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
  • Jandarma otoyol trafik ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.
  • İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaralıların Kurtarılması ve Sağlık Durumu

  • Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
  • Yaralılara ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
  • Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılıyor.


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