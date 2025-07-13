Fenerbahçe'de Talisca şoku!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre, Talisca, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun, yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi. Bu gelişme, takımın sezon öncesi planlamasında önemli bir değişikliğe yol açtı.



