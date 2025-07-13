Kökçü, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı. Bu transfer, Beşiktaş Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da yayımlanan resmi açıklama ile duyuruldu. Orkun Kökçü'nün transferiyle ilgili detaylar, kulüp ve oyuncu arasında yapılan anlaşma kapsamında kamuoyuyla paylaşıldı.

Transfer Detayları

Orkun Kökçü, satın alma opsiyonlu geçici transfer kapsamında Beşiktaş'a katıldı.

kapsamında Beşiktaş'a katıldı. Bu sezon için kiralama bedeli ödenmeyecek .

. Sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transfer hükmü devreye girecek.

devreye girecek. Milli futbolcunun bonservisi alınırsa, 25 milyon avro bonservis ücreti, gelecek sezondan itibaren 2030'a kadar taksitler halinde ödenecek.

Sözleşme ve Ücret Bilgileri

Bonservisi alınması halinde, Orkun Kökçü ile 2030'a kadar sözleşme imzalanacak.

imzalanacak. Oyuncu, yıllık 5 milyon avro garanti ücret kazanacak.

kazanacak. Garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecek.

Önemli Noktalar

Orkun Kökçü 'nün transferi, Beşiktaş için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

'nün transferi, Beşiktaş için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sözleşme şartlarının yerine getirilmesi halinde, oyuncunun uzun vadeli olarak takımda kalması planlanıyor.



