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Özgür Özel'den Tutdere'ye Destek Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan ve ev hapsinde tutulan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek ziyaretinde bulundu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2025 20:00, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 20:24
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Özgür Özel'den Tutdere'ye Destek Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde tutulan ve görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Özel, yaşanan sürecin tüm şehri olumsuz etkilediğini belirterek, "Böyle bir uygulama, aslında tüm şehri cezalandırmaktır." dedi. Adıyaman'ın büyük bir deprem yaşadığını ve hala yaralarını sarmaya çalıştığını vurgulayan Özel, belediye başkanının halktan koparılmasının büyük bir yanlış olduğunu ifade etti.

Özgür Özel'den Destek Ziyareti

Genel Başkan Özgür Özel, Adıyaman'da gerçekleştirilen Halk Buluşması öncesinde ev hapsinde tutulan ve görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşanan süreci eleştirerek, belediye başkanına ev hapsi verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Belediye Başkanına Ev Hapsi Kabul Edilebilir Değil"

Özgür Özel, "Bu yaşananlar gerçekten hepimizin içini çok acıttı, hepimizi çok üzdü. Bir yandan tutukluluk olmaması elbette iyi, ancak öte yandan bir belediye başkanına ev hapsi verilmesi asla kabul edilebilir bir durum değil. Bu, aslında bütün şehri cezalandırmaktır. Belediye başkanı evde oturuyor ama şehir ondan mahrum kalıyor. Üstelik burası, büyük bir deprem yaşamış, hala yaralarını sarmaya çalışan bir şehir. Nereye gitsem, kiminle konuşsam herkes 'Abdurrahman'ı gördüm, Abdurrahman şunu istedi' diyor. Adıyaman için bu kadar emek veren, didinen bir insanı halktan koparmak büyük bir yanlış. Bu şehir için mücadele eden bir başkanı halkından ayırmak olacak iş değil. Umuyorum ki bu büyük yanlıştan en kısa sürede dönülür." ifadelerini kullandı.

"Belediye Başkanlarının Yeri Halkın Yanıdır"

Destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdurrahman Tutdere, "Belediye başkanlarının yeri cezaevi değil, halkın yanıdır, sokaklardır. Çünkü belediye başkanları, halk için hizmet üreten, kamu hizmetinin yürütülmesini sağlayan kişilerdir. Onlar görevden alındığında asıl mağdur olan halktır. Hizmetler aksadığında, çöp toplanmadığında, bundan zarar görecek olan yine halktır. Burası bir deprem şehri; zaten yorgun, zaten acılı bir şehir. Kimsenin bu insanları daha fazla üzmeye, kırmaya hakkı yok. Adıyaman halkı bize emanet, biz de onların emanetine sahip çıkacağız." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden CHP'ye Geçiş

  • Ziyaret sırasında Adıyaman Belediye Meclis üyeleriyle de bir araya gelen Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi grubundan CHP grubuna geçen Halil İzci'ye parti rozetini takarak dayanışma mesajı verdi.
  • Bu geçişle birlikte CHP'nin meclisteki üye sayısı 21'e yükseldi.
  • Ayrıca Adıyamanlı bir vatandaş, Genel Başkan Özel'e yöresel şalvar ve 8 köşeli kasket giydirerek şehrin misafirperverliğini simgeleyen anlamlı bir jest yaptı.

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