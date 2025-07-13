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Bayburt'ta kaza: Anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Bayburt-Erzincan kara yolunda meydana gelen kazada bir anne ve küçük oğlu yaşamını yitirdi. Olayda toplam 6 kişi de yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 20:42, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 22:00
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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Bu üzücü olayda anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza, Bayburt-Erzincan kara yolu Mutlu köyü mevkisinde gerçekleşti.

Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar arasında çocukların da bulunması, kazanın ciddiyetini artırdı.

Kaza Detayları

  • Murat Osmanoğlu (39) yönetimindeki 34 LS 2854 plakalı hafif ticari araç ile Polonya kayıtlı SK 553 VR plakalı minibüs çarpıştı.
  • Minibüsün sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi ve yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
  • Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü ile eşi Vildan (33), çocukları Furkan (3), Muhammet Yiğit (8), Fatma Betül Osmanoğlu (6), diğer araçtaki sürücü ve yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vildan ile oğlu Furkan Osmanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanede devam ediyor.


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