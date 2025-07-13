Eşini bıçakla yaralayan kadın, serbest bırakıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan bir olayda, eşi G.A.'yı tartışma sırasında bıçakla yaraladığı ortaya çıkan ve gözaltına alınan A.A. isimli kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ata Mahallesi'nde, 718'inci Sokak'ta bulunan Melissa Park Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ambulans da sevk edildi.

Olayın Gelişimi

A.A. ve kız kardeşi ile eniştesi, polis ve sağlık ekiplerine G.A. 'nın düşüp başından yaralandığını söyledi.

ve kız kardeşi ile eniştesi, polis ve sağlık ekiplerine 'nın düşüp başından yaralandığını söyledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında, G.A. 'nın 3 kez bıçaklandığı anlaşıldı.

'nın 3 kez bıçaklandığı anlaşıldı. Polis, durumu şüpheli bulup A.A. 'yı gözaltına aldı.

'yı gözaltına aldı. G.A. , ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. G.A. , eşinden şikayetçi olmadı.

, eşinden şikayetçi olmadı. A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Sonuç

Olayda yaralanan G.A.'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, şikayetçi olmaması nedeniyle eşi A.A. serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



