Cami avlusunda müezzini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.T. isimli zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı . Müezzin Tekdemir'in hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi.

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