Cami avlusunda müezzini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Mersin'de dün cami avlusunda bıçakla saldırdığı müezzini bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 21:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 21:32
Mersin'de dün yaşanan olayda, cami avlusunda bıçakla saldırıya uğrayan müezzin Ömer Tekdemir, bacağından yaralandı.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.T. isimli zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Müezzin Tekdemir'in hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi.
Olayın Detayları
- Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneylioğlu Camisi'nde görev yapan Ömer Tekdemir, cami avlusunda oturan Ö.T.'yi yanında uyuşturucu kullanımı için aparat bulundurduğu gerekçesiyle uyardı.
- Uyarı sonrası zanlı, müezzini bıçakla bacağından yaraladı.
- Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Yaralanan Tekdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.
- Zanlı Ö.T., polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürüldü ve işlemlerinin ardından tutuklandı.