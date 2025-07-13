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Dil uygulamasıyla tanışıp Güney Kore'ye taşındı!

Bir dil uygulaması hayatını değiştirdi! Büşra, Güney Koreli Jihwan ile evlenip yeni bir hayata başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 21:34, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 21:36
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Dil uygulamasıyla tanışıp Güney Kore'ye taşındı!

Düzce'de yaşayan Büşra Metin, yabancı dil öğrenmek amacıyla telefonuna indirdiği bir uygulama sayesinde hayatının aşkını buldu. 8 bin kilometre uzaklıktaki Güney Koreli Jihwan Lee ile tanışan Büşra, kısa sürede gelişen ilişkileri sonucunda Güney Kore'ye taşındı ve burada yeni bir hayata başladı. Bu süreçte hem kültürel farklılıklarla başa çıktı hem de yeni bir aileye katıldı.

Büşra Metin ve Jihwan Lee'nin Tanışma Hikayesi

  • Büşra Metin (24), dil öğrenmek için uygulama indirdi.
  • Uygulamada Jihwan Lee (33) ile tanıştı.
  • Yaklaşık 3 ay boyunca karşılıklı dil öğrettiler.
  • Büşra, Güney Kore'ye giderek Jihwan ve ailesiyle tanıştı.
  • İki hafta sonra sevgili oldular ve Düzce'ye döndü.
  • Jihwan Lee, Türkiye'ye gelip Büşra'nın ailesiyle tanıştıktan sonra evlenme kararı aldılar.
  • Ailelerin onayıyla çift, Güney Kore'de evlendi.

Yeni Hayat ve Kültürel Deneyimler

Büşra Metin Lee, Güney Kore'de kayınvalidesinin yanında kalıyor ve Kore yemeklerini öğreniyor. Aynı zamanda Korece dilini geliştirmeye çalışıyor. Büşra, ilerleyen süreçte Güney Kore'de çalışmak istediğini belirtiyor. Evli çiftlerin yabancı eşlerine yönelik okul ve iş kurslarına katılmayı planlıyor. Ayrıca, ailesinin de Güney Kore'ye gelmeyi düşündüğünü ifade ediyor.

"Türk erkekleri kötü değil"

Büşra Metin Lee, "Türk erkekleri kötü değil ama hepsi de iyi değil. Duygusal olarak ben ona bağlandım. Çok iyi bir insan Jihwan. Her zaman bana yardımcı oluyor. Aynı zamanda çok romantik birisi. Ben yemek yapmasını bilmiyorum. Şu anda kayınvalidemin evinde kalıyorum. Bana Korece öğretiyorlar ve bana Kore yemeklerinin nasıl yapıldığını gösteriyorlar. Kore'de ilerleyen süreçlerde çalışmak istiyorum. Burada evli çiftlerin yabancı eşlerine okul için kurs veriyorlar. İş kursu, dil kursu gibi. Onlara gidip staj göreceğim. En başta geldiğim zaman 3 ay kalıp kurslara gittim. O zamanlar Kore benim hayalimdi. Annem, babam ve kardeşim Güney Kore'ye gelmeyi düşünüyorlar. Ben Kore'de düğün yapacağım zaman hepsi geldi zaten." şeklinde konuştu.

"Büşra benim için şanstı"

Jihwan Lee, "Ne yazık ki Türkçe konuşmayı bilmiyorum ama gerçekten Türkçe öğrenmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben 33 yaşındayım ama karım 24 yaşında. Aramızda 8 yaş var ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Evlendiğimiz için çok mutluyuz. Birkaç gün önce bütün evlilik işlemlerimizi bitirdik. Bu yüzden şimdi çok mutluyum. Büşra benim için şanstı ve o şansı çok iyi değerlendirdim." dedi.

Yeni Bir Başlangıç: Aile Hayatı

Güney Kore'de yaşamaya başlayan çiftin henüz yeni doğan bir erkek çocukları da bulunuyor. Bu yeni hayatlarında hem kültürel hem de ailevi anlamda önemli deneyimler yaşıyorlar.


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