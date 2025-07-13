Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını kapsıyor.

Soruşturmanın Detayları

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Belediye Başkanı Kabadayı dahil 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

dahil savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 5 şüpheli için tutuklama, 1 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

için tutuklama, için ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturma kapsamında, örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçları inceleniyor. Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.



