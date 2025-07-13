MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hedef alarak, "Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Yalçın, Dervişoğlu'nun Edirne'deki konuşmasında kullandığı "Milliyetçiliğimin zekatını versem ondan elli tane satın alırım" sözlerine yanıt verdi. Bu çıkışın, terörle mücadelede gelinen noktadan duyulan rahatsızlıktan kaynaklandığını öne sürdü. Yalçın, Dervişoğlu'nun milliyetçilik söylemlerini eleştirerek, "Haramın ve hıyanetin zekatı olmaz" dedi.

Semih Yalçın'ın Açıklamalarının Detayları

Yalçın, Dervişoğlu'nun dilini "kirli" , üslubunu ise "ahlaksız" olarak nitelendirdi.

, üslubunu ise olarak nitelendirdi. Dervişoğlu'nun sözlerinin, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın kararlı tutumuyla " bölücü terör örgütünün dükkan kapattığı " bir dönemde, bu durumdan rahatsızlık duymasından kaynaklandığını ileri sürdü.

ve 'ın kararlı tutumuyla " " bir dönemde, bu durumdan rahatsızlık duymasından kaynaklandığını ileri sürdü. Yalçın, "Dervişoğlu'nun indiği yer, çukurdur" ifadelerine yer verdi.

Müsavat Dervişoğlu'nun Edirne'deki Sözleri

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Edirne'deki il divan toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Bahçeli konuşurken Türk milleti adına konuşuyor hissiyatı yaratmak suretiyle milliyetçilik dersi vermeye kalkışıyor olabilir. Ama biz buradayız ve açıkça söylüyorum. Kimseyle milliyetçilik yarıştırmıyorum ama diyorum ki; milliyetçiliğimin zekatını versem ondan elli tane satın alırım."



