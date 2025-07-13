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Tatil için geldiği Sinop'ta denize giren genç boğuldu

Kastamonu'dan tatile gelen iki genç Sinop'ta denize girdi, biri boğularak yaşamını yitirdi. Diğer genç ise yoğun bakımda tedavi altında.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2025 22:40, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2025 22:42
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Tatil için geldiği Sinop'ta denize giren genç boğuldu

Kastamonu'dan tatil için geldikleri Sinop'ta serinlemek amacıyla denize giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay, Akliman mevkisinde meydana geldi. Bu tür üzücü olaylar, yaz aylarında serinlemek için denize giren gençler arasında sıkça yaşanabiliyor. Özellikle deniz güvenliği ve cankurtaran hizmetlerinin önemi bir kez daha gündeme geldi.

Olayın Detayları

  • Polat Can Uçar (20) ve S.K. (18), serinlemek için denize girdikten bir süre sonra suda kayboldu.
  • İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • 18 yaşındaki genç, ekipler tarafından denizden çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Polat Can Uçar, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından bulunarak hastaneye kaldırıldı.
  • Tüm müdahalelere rağmen Polat Can Uçar kurtarılamadı.
  • S.K.'nin ise Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

Tatil İçin Sinop'a Gelmişlerdi

Polat Can Uçar ve S.K.'nin, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden tatil amacıyla Sinop'a geldikleri belirtildi. Bu tür olaylar, tatil bölgelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.


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