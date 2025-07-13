'Sen sapık mısın?' diyen kadını ve 14 yaşındaki çocuğu vurdu

Bursa'da bir markette yaşanan olayda, bir kadının "Sapık mısın?" sözleri üzerine sinirlenen bir şahıs, kadını silahla vurarak yaraladı.

Olay sırasında 14 yaşındaki bir kız da yaralandı. Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanında bulunan tabancayla N.A.'ya (47) ateş açtı ve kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.'ya isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine markete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette gerçekleşti.

Alışveriş sırasında kadın, arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağırdı.

diye bağırdı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

N.A. (47) ve 14 yaşındaki E.A. yaralandı.

(47) ve yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla İlgili Son Durum

Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



