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Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor

Yeni haftada hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 07:29, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 07:36
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Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının iç kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışların bir hafta daha aralıklarla devam edeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bir hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var" dedi.

Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Çelik, "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak" ifadelerini kullandı.

Çelik, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden üç gün boyunca kuvvetli eseceğini söyledi.

3 büyükşehirde hava durumu

Yurt genelinde en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42 ila 44 derece arasında seyredeceğini aktaran Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasında sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaşanacak. Hafta sonuna doğru ise sistem geçişiyle birlikte sıcaklıkların tekrar birkaç derece artması bekleniyor" diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve iç kesimlerde yaşayan vatandaşların, öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik, üç büyükşehre ilişkin hava durumu bilgilerini de paylaştı.

Ankara'da havanın parçalı bulutlu olacağını, salı günü yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, İstanbul ve İzmir'de ise hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını ifade etti.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 35 ila 37, İstanbul'da 32 ila 33, İzmir'de ise 34 ila 36 derece arasında seyredeceğini söyledi.

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