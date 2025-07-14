Otomotiv devi üretim için Türkiye'de düğmeye bastı!

ATMO Group ile Urzema Holding, SWM ve JAC'ın Türkiye'de üretimi için önemli bir adım attı. İlk aşamada 20 bin adetlik üretimle başlayacak olan Eskişehir fabrikası, ikinci fazda 40 bin adet ve 6 farklı model hedefliyor. Yerlilik oranı ise %30'la başlayıp %50'nin üstüne çıkacak. Türkiye, küresel otomotiv sektöründe önemli bir merkez haline gelirken, bu yatırım ülkenin otomotiv sanayisine büyük katkı sağlayacak. ATMO Group, 2023 yılında Çinli otomotiv üreticisi SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üretici konumuna geçiyor. Urzema Holding ile kurulan ortak girişim grubu, Eylül ayından itibaren ilk araçlarını banttan indirmeye başlayacak. SWM Türkiye, üretime Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında başlayacak.

Türkiye'de Otomotivde Yeni Dönem

ATMO Group CEO'su Anton Chernov, Çinli markalarla 2012 yılında çalışmaya başladıklarını belirterek, 2022 yılında Türkiye pazarına giriş yaptıklarını ve İstanbul'un operasyonların merkezi haline geldiğini vurguladı. Chernov, "Bu süreçte 40'tan fazla markayla iş birliğimiz oldu ve şimdi yeni ATMO Group için en önemli adımı Türkiye'de atıyor, üretim sürecine başlıyoruz" dedi.

Üretim Kapasitesi ve Hedefler

Urzema Holding CEO'su Murat Ertaş , otomotiv ve sanayi alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini vurgulayarak, 40'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

, otomotiv ve sanayi alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini vurgulayarak, yaptıklarını belirtti. Eskişehir'deki fabrikada ilk iki yıl boyunca yaklaşık 20 bin adetlik kapasiteyle üretime başlanacak.

üretime başlanacak. Faz 2 kapsamında, 2027-2029 yılları arasında daha büyük bir tesise geçilerek kapasite 40 bin adede çıkarılacak.

kapsamında, 2027-2029 yılları arasında daha büyük bir tesise geçilerek kapasite çıkarılacak. Kapasite artışıyla birlikte model sayısı da artacak.

Yerlilik Oranında Hedefler

2026 için yerlilik oranı %25-30 seviyesine ulaşacak.

için yerlilik oranı seviyesine ulaşacak. 2027'de %40 , ardından ise yeni tebliğe göre %50'nin üzerine çıkılması hedefleniyor.

, ardından ise yeni tebliğe göre çıkılması hedefleniyor. %51'in üzerinde yerlilik oranı ile Türk malı damgası ve yerli malı belgesi alınarak ihracat yapılacak.

İlk Yerli Modeller ve Gelecek Planları

SWM'nin ilk yerli üretim modeli G01 PRO , Eylül ayında banttan inecek.

, Eylül ayında banttan inecek. 2026'da G03F , 2027'de MPV modeli yerli üretime dahil edilecek.

, yerli üretime dahil edilecek. JAC'ın ilk yerli modeli E30X , yıl sonunda Eskişehir'de üretilmeye başlanacak.

, yıl sonunda Eskişehir'de üretilmeye başlanacak. PHEV pick-up modeli, gelecek yıl; hibrit ve elektrikli SUV modeli, 2027'de üretim hattına eklenecek.

Pazarlama ve Satış Hedefleri

SWM markası , ay sonuna kadar 20 satış noktası , yıl sonuna kadar ise 30 satış noktası ile pazar kapsama alanını %90'a çıkarmayı hedefliyor.

, ay sonuna kadar , yıl sonuna kadar ise ile pazar kapsama alanını hedefliyor. Müşteri memnuniyeti için SWM Akademisi kurulacak ve %95 yedek parça bulunabilirliği sağlanacak.

kurulacak ve sağlanacak. Türkiye'de üretilecek araçlar için 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti verilecek.



