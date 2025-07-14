Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde gerçekleşti. Zonguldak'tan Batman'a gitmekte olan ve içinde 26 yolcu ile 3 mürettebat bulunan S.D. (52) yönetimindeki otobüs, kontrolden çıkarak istasyona daldı. Kazada can pazarı yaşanırken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Detayları

Otobüs , yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına girdi.

, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına girdi. Kazada 8 kişi yaralandı .

. Olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.