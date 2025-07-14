Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada ağır yaralanan Sezai Çetin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Erdal Özer ve Meryem Özer ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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