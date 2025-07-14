Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025'in ilk yarısında 12.499 reklam dosyasını inceledi ve mevzuata aykırı bulunan 753 dosya için toplam 141 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladı. "Aldatıcı reklamlara geçit yok" mesajı verilen açıklamada, 838 dosyanın karara bağlandığı belirtildi. Elektrikli araç tanıtımları ve dijital abonelik süreçleri de kurulun gündemindeydi. Bakanlık, hem tüketicilere hem de satıcılara indirim kampanyaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

İlk 6 Ayda Tüketiciyi Yanıltıcı Reklamlara Geçit Verilmedi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025'in ilk 6 ayında tüketiciyi yanıltıcı reklamlara karşı etkin bir mücadele yürüttü. Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ocak-haziran döneminde toplam 12.499 dosya incelendi ve bunlardan 753'ü mevzuata aykırı bulundu. Uygulanan idari para cezalarının toplamı ise 141 milyon TL'yi aştı.

Karara Bağlanan Dosyalar ve Uygulanan Yaptırımlar

838 dosya karara bağlandı. Açıklamada, "Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla aldatıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir" mesajı verildi. Kurul tarafından karara bağlanan dosyalarda; durdurma, erişim engeli, düzeltme kararı ve para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı.

456 dosya için durdurma kararı verildi.

için durdurma kararı verildi. 225 dosya için idari para ve durdurma kararı uygulandı.

için idari para ve durdurma kararı uygulandı. 17 dosya için ise erişim engeli kararı alındı.

Gündemdeki Konular: Elektrikli Araçlar ve Dijital Abonelikler

Elektrikli araçların menzil tanıtımları, dijital abonelik süreçleri ve "karanlık ticari tasarım" olarak tanımlanan kafa karıştırıcı uygulamalar da Kurulun gündeminde yer aldı.

Bakanlıktan Tüketicilere ve Satıcılara Uyarılar

Bakanlık ayrıca, tüketicilerin özellikle indirimli satış kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için hem tüketicilere hem de satıcılara yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Satıcılardan; başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, önceki fiyat bilgilerini şeffaf şekilde paylaşmaları ve tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerden kaçınmaları istendi.



