Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede

Türkiye'de 2024 yılında iç göç hareketliliği oldukça dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu göç eden nüfusun yüzde 47,6'sı erkekler, yüzde 52,4'ü ise kadınlardan oluştu. Göç edenlerin yaş gruplarına bakıldığında, 20-24 yaş grubu en fazla hareketliliğin yaşandığı grup oldu ve bu yaş aralığında 549 bin 43 kişi göç etti.

En Çok ve En Az Göç Alan İller

İstanbul : 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il

: 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il Ankara : 202 bin 402 kişiyle ikinci sırada

: 202 bin 402 kişiyle ikinci sırada İzmir : 117 bin 889 kişiyle üçüncü sırada

: 117 bin 889 kişiyle üçüncü sırada Ardahan : 4 bin 570 kişiyle en az göç alan il

: 4 bin 570 kişiyle en az göç alan il Bayburt : 5 bin 644 kişiyle ikinci en az göç alan il

: 5 bin 644 kişiyle ikinci en az göç alan il Tunceli: 6 bin 739 kişiyle üçüncü en az göç alan il

En Çok ve En Az Göç Veren İller

İstanbul : 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il

: 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il Ankara : 150 bin 373 kişiyle ikinci sırada

: 150 bin 373 kişiyle ikinci sırada İzmir : 102 bin 40 kişiyle üçüncü sırada

: 102 bin 40 kişiyle üçüncü sırada Ardahan : 6 bin 441 kişiyle en az göç veren il

: 6 bin 441 kişiyle en az göç veren il Kilis : 8 bin 41 kişiyle ikinci en az göç veren il

: 8 bin 41 kişiyle ikinci en az göç veren il Bayburt: 8 bin 639 kişiyle üçüncü en az göç veren il

Göç Etme Nedenleri ve Cinsiyet Dağılımı

Göç etme nedenleri arasında öne çıkanlar; daha iyi konut ve yaşam koşulları (512 bin 370 kişi), eğitim (479 bin 622 kişi) ve hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (579 bin 507 kişi) oldu. Erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları (255 bin 846 kişi), kadınlarda ise hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (343 bin 342 kişi) olarak belirlendi.

20-24 Yaş Grubunda Göç Nedenleri

Eğitim: 209 bin 40 kişi

209 bin 40 kişi İşe başlamak/iş bulmak: 84 bin 328 kişi

84 bin 328 kişi Daha iyi konut ve yaşam koşulları: 44 bin 319 kişi

Deprem Sonrası Göçler

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrası başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönenler ise "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.



