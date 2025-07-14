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Mayısta 999 bin 348 ton inek sütü toplandı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 999 bin 348 ton olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 11:56, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 11:41
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Mayısta 999 bin 348 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, mayısta yıllık bazda yüzde 2 azalarak 999 bin 348 tona geriledi. Ocak-mayıs döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 4 milyon 834 bin 761 tona yükseldi.

İçme sütü üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 131 bin 232 ton oldu. Bu yılın beş ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 artışla 706 bin 106 tona çıktı.

Yoğurt üretimi, mayısta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 121 bin 555 tona çıkarken, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 4 artışla 545 bin 32 tona ulaştı.

İnek sütü miktarı mayısta yüzde 1,9 arttı

İnek peyniri üretimi mayısta yıllık bazda 2,3 artışla 70 bin 477 tona, ocak-mayıs döneminde yüzde 1,2 artışla 348 bin 132 tona yükseldi.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 11,9 artışla 93 bin 544 tona çıktı. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 22,6 artışla 10 bin 980 ton oldu. Ocak-mayıs döneminde ayran ve kefir üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 398 bin 353 tona, tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 9,9 yükselişle 49 bin 424 tona ulaştı.

Nisanda 981 bin 30 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayısta yüzde 1,9 arttı.

Aynı dönemde 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi mayısta yüzde 8,2 azaldı.

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