Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "DOA 7 bölgemize yayılıyor. Depozito İade Makinelerimizin kurulumuna; Sakarya'nın ardından; Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya'da da başladık. Depozito Yönetim Sistemi ile artık atıklar doğaya değil DOA'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) Başarıyla Sürdürülüyor

Sıfır Atık kapsamında Türkiye genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DYS) başarıyla sürdürülmektedir.

Pilot Uygulamalar ve Yaygınlaşma

2022 yılında pilot ilçe olarak Kızılcahamam'da başlatılan, 2024 Aralık ayı itibarıyla Bakanlık ve Türkiye Çevre Ajansı merkez binalarında kullanılan, 2025 Şubat ayından itibaren de pilot il Sakarya'da hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nde yeni bir aşamaya geçilmiştir.

DOA 7 Bölgeye Yayılıyor

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DOA 7 bölgemize yayılıyor. Depozito İade Makinelerimizin kurulumuna; Sakarya'nın ardından; Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir, Konya'da da başladık. Depozito Yönetim Sistemi ile artık atıklar doğaya değil DOA'ya gidecek" mesajını verdi.

6 Pilot İl Daha Sisteme Dahil Oldu

Erzurum

Mersin

Gaziantep

Samsun

İzmir

Konya

Sistemin 7 bölgeye yayılması için 24 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında kamu koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, valiler, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile ticaret ve sanayi odaları yöneticileri bir araya geldi. Sisteme ilişkin tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı.

DOA Makineleri 81 İle Yayılacak

Koordinasyon toplantılarının düzenlendiği illerde Depozito İade Makineleri (DİM) kurulmaya başlandı. İlk etapta 7 ildeki marketler, AVM'ler, üniversite kampüsleri, metro ve tren istasyonları ile kamu ve belediyeye ait binalarda kurulan makinelerin bir sonraki aşamada 81 ile yayılması hedefleniyor.

Sakarya'da 4 Ayda 3 Milyon Adet Ambalaj Toplandı

Sistemin pilot uygulamasının başladığı Sakarya'da, 4 ayda yaklaşık 200 ton cam, 20 ton PET, 2 ton alüminyum olmak üzere toplam 3 milyon adet ambalaj toplandı. Bu sayede 175 bin 139 litre su tasarrufu, 239 bin 51 kilovatsaat enerji tasarrufu ve 145 bin 983 kg karbondioksit emisyon azaltımı sağlandı.

Hedefler ve Ekonomik Katkı

DYS'nin Türkiye genelinde hayata geçmesiyle çevre kirliliğinin önlenmesi

Denizlerdeki plastik atık miktarının azaltılması

Yıllık 25 milyar atık şişenin toplanarak ekonomiye kazandırılması

toplanarak ekonomiye kazandırılması Kayıt dışı üretimin engellenmesi

Sistemden yıllık yaklaşık 520 milyon euro kazanç sağlanması

sağlanması Atık toplama ve depolama maliyetlerinin azalması

Düzenli depo sahalarının ekonomik ömrünün uzaması

Enerji tasarrufu ve sera gazı emisyonlarının azaltılması

Tüketicilerin geri dönüşüm sistemine aktif katılımı ve çevre bilincinin artırılması

DOA Mobil Uygulaması ile Kolay İade

Tek kullanımlık cam, PET ve alüminyum içecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen sistemde, içecek ambalajları 'depozito işareti' ile etiketlendi. Tüketicilerin boş ambalajları kolayca iade edebilmeleri için geliştirilen DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) mobil uygulaması, Android ve iOS uygulama mağazalarında yerini aldı. E-cüzdan sistemiyle entegre çalışan uygulama, Emlak Katılım Bankası altyapısı üzerinden kullanıma sunuluyor.

Tüketiciler, boş ambalajlarını DİM'e mobil uygulama ile iade ederek depozito bedelini e-cüzdanlarına otomatik olarak yükleyebiliyor. Biriken paralar, QR ödeme özelliği olan POS cihazlarında harcanabileceği gibi diğer bankacılık işlemlerinde de kullanılabiliyor.



