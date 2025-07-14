Pençe-Kilit bölgesinde 1800 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

İmha edilen silahlar arasında 53 adet AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği, 9 adet keskin nişancı tüfeği, 100 kg el yapımı patlayıcı, 6 adet SA-7 hava savunma füzesi de bulunuyor.

Mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

5-7 temmuzda yapılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı belirtilen bin 800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit edildi.

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