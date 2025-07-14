Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise tekrar tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özer için tahliye kararı verdi.

30 Ekim'den beri tutuklu bulunan Özer'e yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı verildi.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında hala tutuklu bulunuyor.

MAHKEMEDE NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması saat 10.00'da başladı.

Özgür Özel duruşmaya katıldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davanın ikinci duruşması, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi 1 numaralı salonunda görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, "2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer'in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı" dedi.

"Özer 70 bin lira teklif etti ben kabul etmedim"

Erkan Çakır "Ben devletçi bir insanım, CHP'nin altı okunu seven bir insanım. Kürt bir vatandaşım. Sosyal medyamda Sayın Ahmet Özer hakkında yaptığım yorumdan dolayı hakkımda hakaret davası açıldı. Sayın Ahmet Özer PKK destekçisidir dedim, bundan dolayı bana dava açıldı, iki yerde bundan dolayı yargılanıyorum. Şu anda Ahmet Özer'in neden tutuklu olduğunu herkes biliyor. Ben bunu 9 ay önceden dile getirdiğim için yargılanıyorum. Kendi partimde terör örgütü destekçisi kimseyi istemiyorum. Sayın Ahmet Özer'in yaptığı konuşmalar ortadadır, özerklik isteyen konuşmalar yaptığı ortadadır. Özer 'Pekeke' dedi, biz 'Pekaka' diyoruz, bundan kendisinin örgüt üyesi olduğu belli. Ben bir Kürdüm ama Türklük üst kimliktir, 'Ne mutlu Türk'üm diyene.' Biz Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki insanlar, Van'daki insanlar sürekli bunları dile getiriyordu. Ahmet Özer'in belediye başkanı seçilmesinin ardından özerklik isteyen konuşmalar yaptığı için insanlar bundan etkilenmiştir. Ayrıca Özer bana uzlaşmak amacıyla 70 bin lira teklif etmişti, fakat ben kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

"Para benim hesabımda toplandı"

Ahmet Özer'in yeğeni Muhammet Sertaç Özçoban "Ahmet Özer benim öz dayımdır. Kendisiyle ticari bir ilişkim yoktur. Kendisinin belediye başkanlığı onaylandığında seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla para toplandı, toplanan ve hesaba yatırılan resmi paralardır. Yakın çevreden imece usulü toplanan nakit paralardır. Eğer bu paranın kaynağı neresi diye soracak olursanız, seçim için eş dost akrabadan toplanan paralardır" şeklinde konuştu.

"Projelerimiz için destek istedim"

Ahmet Özer ile 2012-2016 yılları arasında çok sayıda HTS kaydı olması sebebiyle tanık olarak dinlenen Aladdin Erdoğan "30 yıldan fazladır Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de öğretmenim. Eğitim-Sen şube başkanlığı yaptığım için için Özer'i oradan tanıyorum. Bu süreçlerde Özer'i akademisyen olarak tanıyordum, biliyordum. Kendisinden projelerimiz için destek istedim. Daha sonra partimiz HADEP'e Özer belediye başkanı aday adayı olmak istedi. Benden destek istiyordu. Kendisi projelere dahil olarak bana projelerde destek oldu. Hatta birçok projede görev aldı. Ahmet Özer'in yasadışı örgütle ilgili bir bağlantısı olduğuna dair ne bir görgüm ne bir duyumum var" ifadelerini kullandı.

"Hepsi mesnetsiz iddialardır"

Tanık beyanlarına karşı konuşan Ahmet Özer "Sadece Erkan Çakır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyunda meczup olarak bilinen bir adamdır. Güya uzlaşma için 70 bin lira istemişim. Böyle bir şey yok. Kendisi benim hakkımda örgüt üyeliğine dair iddiada bulundu. Zaten aramızda husumet var. Erkan Çakır yalnızca bana değil, İstanbul, Mersin, Adana Büyükşehir Belediyelerine yönelik sosyal medya paylaşımı yapan biridir. Bu kişi yalancı ve iftiracıdır. Önüne gelen herkese hakaret eden bir kişidir. Bu iddiaların hepsi mesnetsiz iddialardır" şeklinde konuştu.

Tahliye kararı

Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik askeri operasyonlar ve belediyelerin bütçelerinden örgüte maddi destek sağlanmasının kayyum uygulaması gibi diğer yöntemlerle akamete uğratıldığına dikkati çekilen iddianamede, örgütün yeni strateji geliştirmek zorunda kaldığı vurgulanıyor.

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları aktarılan iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi veriliyor.

İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak'la Esenler'de bir evde görüştüğü, terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılıyor.

Yine burada örgütün sözde güncel KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar'la görüntülü konuşması sırasında Kavak'ın, Özer'i "Değerli bir dostumdur, bizdendir. Aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir." şeklinde tanıttığını dile getirdiği kaydediliyor.

Kavak'ın, görüntülü görüşmeden sonra Özer'e kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinde bulunan gençlerin maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyip para talep ettiği, şüpheli Özer'in de iş insanı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği gizli tanığın ifadesinde yer alıyor.

Özer'in, birkaç gün sonra Kavak'ın evine gelerek, yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini belirten gizli tanık, ifadesinde kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlattı.

Gizli tanığın, bu parayla Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiğini, bunun bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verdiğini aktardığı ifade edildi.

Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanıp, gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla batı illerindeki belediyelerden Esenyurt Belediyesine gönderilip, görevlendirildiğinin altı çizilen iddianamede, Özer'in siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiğine işaret edildi.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği de kaydediliyor.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kurla 1 milyon 289 bin 480 liralık giriş olduğu da belirtiliyor.

İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.