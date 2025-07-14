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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan, İ.A.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve 214 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 14:36, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 14:39
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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak; kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenledikleri bilgisini paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste yapılan aramalarda; 214 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet kalem tabanca, 5 adet çelik yelek, 2 adet çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında, örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Valisi, operasyonları koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ve Kahraman Polislere tebriklerini ileterek şunları kaydetti:

"Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

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