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Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti 15 Temmuz'da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 15:25, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 15:23
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Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu coğrafyasındaki varlığımızın mazisi aynı zamanda vatan ve millet şuurunun milli birlik ruhuyla bayraklaşmasının medarı ve mevhibesidir. Malazgirt Zaferi sadece bir yurt kapısı değil, bunun de fevkinde muktedir bir istikbal yolu açmış, muasır bir medeniyet yolculuğu başlatmıştır.

Anadolu'nun bağrına saplanan zulüm hançeri ve parlak ufkunu sarıp sarmalayan zulmet haddesi Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atılmıştır. Esasen bin seneye yaklaşan mahut tarihi seyir içinde soylu muhterem ve muzaffer kazanımlara karşı hiç bitmeyen menfur misillemeler yapılmıştır.

Haçlı Seferleri bunlardan yalnızca bir bölümüdür.Bu kapsamda olmak üzere güncellenmiş yeni bir haçlı denemesi dokuz yıl evvel bir kez daha icra edilmek istenmiştir. Bundan dolayı Türk tarihinde 15 Temmuz 2016 mühim bir eşiktir.

Maatteessüf uzun asırlara sari olmak suretiyle Anadolu coğrafyasının işgal, istila ve ilhak planları devşirilmiş ve ruhları ele geçirilmiş FETÖ terör örgütünün merkezinde yer aldığı dar kadrolu askeri darbe teşebbüsüyle 15 Temmuz'da sonuçlandırılmak istenmiştir.

Milli varlık içine kadar sızan mümin görünümlü müşrik ve münafık mihraklar; devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete silahla saldırmışlardır. Şükürler olsun ki, Türk milleti 15 Temmuz'da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir.

"Milli uyanış ve destansı birlik Türkiye'yi geçilmez yapmıştır"

15 Temmuz gecesi mermilere direnip tanklara meydan okuyan, korsan şeklinde uçurulan helikopter ve savaş uçaklarına kafa tutan Türk milleti bilavasıta ve bizatihi kutlu varlığına sahip çıkmıştır.

Muazzam nitelikli milli uyanış ve destansı birlik, kardeşlik ve dayanışma ahlakı Türkiye'yi geçilmez yapmıştır.

Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir. Elbette ve kesinlikle 15 Temmuz unutulmamalıdır. Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir. Birbirimizi sevip saygı ve anlayış çemberinde el ele verdiğimiz müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesi gün yüzü göremeyecek, başarıya ulaşamayacak, nifak tohumları saçamayacaktır.

"Cumhur İttifakı'nın yeni yüzyılda huzurun mührünü vuracağına gönülden inanıyorum"

Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü'nde kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cesaret timsali gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.

İradenin ve egemenliğin sahibi Türk milletini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz'un sıcak ve ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olarak kurulan; bunun yanında ahlaki, manevi ve milli bir kucaklaşmanın mecmuu olan Cumhur İttifakı'nın ise yeni yüzyıla huzurun, barışın, refahın ve kardeşliğin mührünü vuracağına gönülden inanıyorum."

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