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Manavgat'ta Belediye Başkan Vekili Seçimi Yapıldı

Manavgat Belediye Meclisi'nde tutuklanan başkanın yerine yapılan seçimde, CHP'li Mehmet Çiçek başkan vekili seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 16:10, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 16:25
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Manavgat'ta Belediye Başkan Vekili Seçimi Yapıldı

Manavgat Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni başkan vekilini seçmek üzere toplandı. Yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Çiçek başkan vekili olarak seçildi. Belediye Meclisi, Kara'nın "rüşvet, irtikap ve zimmet" soruşturması kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında başkan vekili seçimi için bir araya geldi. Toplantıda, CHP Grubu Mehmet Çiçek'i, AK Parti ve MHP ise AK Parti'li Meclis Üyesi Süleyman Öz'ü aday gösterdi.

Seçim Süreci ve Sonuçları

  • Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda salt çoğunluğu alan aday çıkmadı.
  • Üçüncü turda Süleyman Öz 16 oy alırken, Mehmet Çiçek 20 oy alarak Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Mehmet Çiçek'in Açıklamaları

Mehmet Çiçek, yaptığı konuşmada Manavgat halkının iradesini korumak ve belediyenin hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına vekalet görevini üstlendiğini belirtti. Bu süreçte siyasi görüşü, parti ve dünya görüşü ne olursa olsun herkesi birleştiren temel değerin Manavgat olduğunu vurguladı. "Manavgat'ımıza hizmet etmek, bu toprakların doğasına, tarihine, kültürüne ve insanına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 250 bini aşkın hemşehrimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak kesintisiz, kapsayıcı ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Katılım

Oylamayı çok sayıda kent sakini de takip etti.


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