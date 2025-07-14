Polis memuru kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Olay, Tufanbeyli ilçesi Güzelim köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49), eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek üzere memleketi Güzelim köyüne geldi.

12 Temmuz günü Gündoğan eşi, kardeşi Ertuğrul Gündoğan ve bacanağı Mehmet D. (43) ile birlikte köyde boş bir araziye gitti. Burada şahıslar belirledikleri hedefe silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada polis memuru Gündoğan göğsünden yaralandı. Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. Polis memuru otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada atış sırasında yanında bulunan eşi, kardeşi ve bacanağı gözaltına alındı. Yapılan incelemede polis memurunun ölümüne neden olan kurşunun bacanağının silahından çıktığı öne sürüldü. Eşi ve kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bacanağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.