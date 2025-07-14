Gurbetçi Akını: Edirne'de Bir Günde Tarihi Araç ve Yolcu Girişi

Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Edirne'deki sınır kapılarında 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tek günde tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti. Sezer, Valilik'teki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, vatan hasretini dindirmek isteyen gurbetçilerin memlekete gelişlerinin sürdüğünü söyledi. 22 Haziran'da başlayan ve "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin bu yıl bir hafta gecikmeli olarak aynı yoğunlukta devam ettiğini ifade etti.

Sınır Kapılarında Rekor Girişler

Sezer, dün itibarıyla gelinen noktada 162 bin 50 araç girişi olduğunu ve günlük ortalama araç girişinin 7 bin 366 olduğunu belirtti. Yolcu girişinde ise 632 bin 744 yolcu girişi gerçekleşti ve günlük ortalama 28 bin 762 yolcu girişi mevcut. Geçen yıl en yoğun dönemin 14 Temmuz'da yaşandığını, bu yıl ise rekorun 13 Temmuz'da kırıldığını vurguladı. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde giren araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda.

Alınan Tedbirler ve Hazırlıklar

Gurbetçi vatandaşların ülkeye girişleri ve memleketlerine sağlıklı, güvenli şekilde gitmeleri için her türlü tedbir alındı.

Konaklama yerleri ve dinlenme noktalarında jandarma ekipleri görev yapıyor.

Emniyet ve gümrük birimleri takviye personelle birlikte kapılarda 24 saat esasına göre çalışıyor.

çalışıyor. Dün yaşanan yoğunluğa rağmen ilave personel takviyesiyle vatandaşların mağdur edilmeden sürecin devam ettiği belirtildi.

Sınır Kapılarındaki Genel Durum

Sezer, sınır kapılarından yılın ilk 6 ayında 2 milyon 310 bin 301 araç ve 5 milyon 748 bin 166 yolcunun giriş ve çıkış yaptığını açıkladı. Gurbetçilerin dönüşü için hazırlıkların sürdüğünü belirten Sezer, özellikle dönüşte beklemeden geçiş sağlanması amacıyla İpsala Sınır Kapısı'nda ilave mobil peronların tamamlandığını, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da ilave peronlar ekleneceğini ifade etti. Planlanan şekilde mobil peronların yapımının devam ettiğini söyledi.



