Öğretmenler dikkat, yazın sınavlara görevli bulanamayınca resen görevlendirme sayısı yirmiye çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.07.2025 tarihli ve 136120837 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmekte olan e-Sınavlarda görevlendirilecek personelin bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) defa resen görevlendirilebilmesi için MEBBİS'te gerekli düzenlemelerin yapıldığı bu durumun 05.02.2025 tarihli ve E-54315259-480.99-125971204 sayılı yazının 15. maddesi ile "- e-Sınav bina yöneticisi, salon başkanı ve gözetmen görevlendirmelerinde resen sınırı 10 (on) olduğundan görevlendirmelerde bu hususa dikkat edilmesi, gerekmektedir." talimatıyla 81 il Valiliğine bildirilmiştir.

Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.02.2025 tarihli ve E-54315259-480.99-125971204 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı3 .Dönem e-Sınavları 01-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında okulların kapalı olması nedeniyle söz konusu aylarda yapılacak e-Sınav oturumlarında görevlendirilecek personel temininde güçlük yaşandığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Bu kapsamda e-Sınav oturumlarında personel görevlendirmelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında resen görevlendirme sayısı 20 (yirmi) olarak ve yalnızca Açık Öğretim Kurumları e-Sınavlarında geçerli olmak kaydıyla aynı personel için günlük 1 (bir) görev verilmesi sınırlandırması 2 (iki) görev olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İşte o yazı;

Peki; Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?

Danıştay'ın 1998 tarihli kararına göre, Hafta sonu yapılacak olan sınavlarda, bir hafta önceden bildirilmek kaydıyla, resen görevlendirilme yapılması mümkün bulunmaktadır.

işte o haberimiz;

Ahmet KANDEMİR