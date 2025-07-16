Öğretmenler dikkat, yazın sınavlara görevli bulanamayınca resen görevlendirme sayısı yirmiye çıkarıldı

Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor
Bakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak
Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Öğretmenler dikkat, yazın sınavlara görevli bulanamayınca resen görevlendirme sayısı yirmiye çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.07.2025 tarihli ve 136120837 sayılı yazılarıyla "2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında resen görevlendirme sayısı 20 (yirmi) olarak ve yalnızca Açık Öğretim Kurumları e-Sınavlarında geçerli olmak kaydıyla aynı personel için günlük 1 (bir) görev verilmesi sınırlandırması 2 (iki) görev olacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 10:00, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 08:46
Yazdır
Öğretmenler dikkat, yazın sınavlara görevli bulanamayınca resen görevlendirme sayısı yirmiye çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.07.2025 tarihli ve 136120837 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmekte olan e-Sınavlarda görevlendirilecek personelin bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) defa resen görevlendirilebilmesi için MEBBİS'te gerekli düzenlemelerin yapıldığı bu durumun 05.02.2025 tarihli ve E-54315259-480.99-125971204 sayılı yazının 15. maddesi ile "- e-Sınav bina yöneticisi, salon başkanı ve gözetmen görevlendirmelerinde resen sınırı 10 (on) olduğundan görevlendirmelerde bu hususa dikkat edilmesi, gerekmektedir." talimatıyla 81 il Valiliğine bildirilmiştir.

Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.02.2025 tarihli ve E-54315259-480.99-125971204 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı3 .Dönem e-Sınavları 01-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında okulların kapalı olması nedeniyle söz konusu aylarda yapılacak e-Sınav oturumlarında görevlendirilecek personel temininde güçlük yaşandığı Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Bu kapsamda e-Sınav oturumlarında personel görevlendirmelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında resen görevlendirme sayısı 20 (yirmi) olarak ve yalnızca Açık Öğretim Kurumları e-Sınavlarında geçerli olmak kaydıyla aynı personel için günlük 1 (bir) görev verilmesi sınırlandırması 2 (iki) görev olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İşte o yazı;

Peki; Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?

Danıştay'ın 1998 tarihli kararına göre, Hafta sonu yapılacak olan sınavlarda, bir hafta önceden bildirilmek kaydıyla, resen görevlendirilme yapılması mümkün bulunmaktadır.

işte o haberimiz;

Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber