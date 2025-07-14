'Kürtçe müzik dinleyen gençlere kötü muamele' iddiasına Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa'da yüksek sesle müzik dinlenen bir araçta bulunan 6 kişinin, polislerin sözlü uyarısına rağmen müziğin sesini daha da yükselttiğini ve araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada yer alan "Kürtçe müzik dinleyen gençler kötü muameleye tabi tutuldu." şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Olay, 13 Temmuz Pazar günü saat 21.42'de meydana geldi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen şahıslar müziğin sesini artırmış, ardından araçtan inerek iki polis memuruna hakaret edip saldırıda bulunmuşlardır.

Olayın Detayları

6 kişi Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup emniyet önünde toplandı ve taşkınlık çıkardı.

emniyet önünde toplandı ve taşkınlık çıkardı. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapan gruba havaya uyarı ateşi açıldı.

Adli Süreç ve Soruşturma

Gözaltına alınan Ü.K. (25) , Y.K. (21) , Y.E.Y. (40) , İ.K. (19) , A.K. (30) , B.K. (22) , D.K. (28) isimli şahıslar hakkında "görevli memura mukavemet", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı.

, , , , , , isimli şahıslar hakkında "görevli memura mukavemet", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığından müfettiş talebinde bulunuldu ve başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir.



