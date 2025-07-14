Dilovası'nda Feci Kaza: 5 Ölü, Trafik Felç Oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde meydana gelen zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde gerçekleşti. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR'ın dorsesindeki konteyner düştü ve 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline geldi.

Kazanın Detayları

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde , 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti .

, . TIR sürücüsü yaralandı.

yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

ihbarda bulunuldu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik Durumu ve Soruşturma

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



