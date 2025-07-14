Osimhen transferi çıkmaza girdi
NAPOLİ Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentis'in Galatasaray'dan istekleri bitmiyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 19:30, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 19:32
Galatasaray, Osimhen için son teklif olarak 40 milyon Euro peşin ve geri kalan 35 milyon euroluk kısmı da 2 taksitte ödeme teklifi sunarken, De Laurentis bu teklifi kabul etmedi ve taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını istedi.
Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacağını belirtti ve şu an için görüşmeler tıkandı.