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Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler

İŞKUR, bu yılın ilk 6 ayında 759 bin 945 kişiye iş buldu. İstanbul başı çekerken, turizm ve güvenlik sektörleri öne çıktı. Hangi meslekler revaçta?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 19:58, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 20:11
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Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, istihdama aracılık etmeye devam eden kurum, yılın ilk yarısında önemli başarılara imza atmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında toplamda 759 bin 945 kişi işe yerleştirilmiştir. Bu kişilerin 287 bin 353'ü kadın, 472 bin 592'si erkek olup, 25 bin 42'si engelli bireylerden oluşmaktadır.

En Fazla İstihdam Sağlanan İller

  • İstanbul: 179 bin 820 kişi
  • Ankara: 64 bin 643 kişi
  • İzmir: 45 bin 277 kişi
  • Antalya: 36 bin 881 kişi
  • Muğla: 30 bin 539 kişi

En Fazla İstihdam Edilen Meslekler

  • Turizm ve otelcilik elemanı: 60 bin 689 kişi
  • Silahsız özel güvenlik görevlisi: 42 bin 901 kişi
  • Reyon görevlisi: 24 bin 193 kişi
  • Güvenlik görevlisi: 20 bin 18 kişi
  • Servis elemanı (garson)
  • Konfeksiyon işçisi
  • Market elemanı
  • Elle imalat işi yapanlar
  • Satış elemanı
  • Kasiyerlik

Açık İş Başvurularında Sektörel Dağılım

Ocak-Haziran döneminde, işverenler tarafından İŞKUR'a toplamda 1 milyon 195 bin 954 açık iş ilanı iletilmiştir. Açık işlerin %98,4'ü özel sektörden gelmiştir.

Sektörlere Göre Açık İş Sayıları

  • İmalat sektörü: 419 bin 816 açık iş
  • İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri: 200 bin 128 açık iş
  • Toptan ve perakende ticaret: 152 bin 447 açık iş


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