Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Karı-koca hayatını kaybetti

Ticari taksi sürücüsü Mahir Aslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Taylı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fırat Mahallesi Erzurum Bulvarı'nda meydana geldi. Mahir Aslan yönetimindeki 04 T 0038 plakalı otomobil ile Hasan Taylı'nın (61) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Taylı ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Miyase Taylı (59) metrelerce savruldu.

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